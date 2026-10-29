Под Красноярском медведь растерзал одного из лучших охотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В Курагинском округе Красноярского края погиб Виталий Елфимов — один из лучших охотников на медведей в регионе. О случившемся сообщила депутат Законодательного собрания края Елена Пензина в своём канале в «Максе». Трагедия произошла в верховьях реки Казыр.

По словам Пензиной, Елфимов был родом из деревни Петропавловка и считался настоящим профессионалом своего дела. Даже осознавая опасность, охотники и охотоведы продолжают выходить на защиту жителей. В том же районе удалось ликвидировать ещё одного крупного медведя.

Масштаб проблемы впечатляет: на сегодня из природы в регионе изъято 1830 медведей. Из них 1122 особи — в рамках регулирования численности, ещё 708 — в рамках охоты. При этом нападения хищников уже унесли жизни девяти человек.

Ранее KP.RU рассказывал о похожем случае в Богучанах: там медведь задрал 63-летнего сторожа лесопилки. Агрессивного зверя позже удалось ликвидировать.