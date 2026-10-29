США пытаются разгадать тайну морозилок: холодильники взломали прямо на военных базах Фото: REUTERS.

Пентагон рассматривает массовые сбои морозильного оборудования на американских военных базах как возможную хакерскую атаку. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех осведомленных чиновников.

Неисправности произошли еще в августе и затронули как минимум шесть магазинов на военных объектах США. При этом некоторые морозильники не просто перестали работать, а самостоятельно переключились в режим разморозки. В результате температура резко повысилась, а хранившиеся продукты испортились.

«Он перешел в режим разморозки, во время которого все продукты нагрелись», — сообщили представители военной базы Форт-Уачука в Аризоне.

К расследованию подключились специалисты Киберкомандования США и военные следователи. Они также взаимодействуют с французскими правоохранителями, которые расследуют похожую кибератаку на холодильное оборудование более 350 супермаркетов. Тогда хакеры дистанционно повысили температуру в морозильниках, что привело к порче продуктов и даже пожарам.

При этом американские власти пока не установили виновных и не подтвердили окончательно, что сбои на военных базах действительно были вызваны действиями злоумышленников.

Ранее хакеры атаковали информационные системы Федеральной избирательной комиссии США. Из-за попытки взлома ведомству пришлось временно отключить электронные сервисы, включая систему подачи документов. Специалисты начали восстановление доступа, однако подробности предполагаемой атаки не раскрывались. Инцидент произошел накануне промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября.