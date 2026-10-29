Школьница хотела убить учителей, но попалась: очередной скандал в европейской стране. Фото: Neil Milton/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Польше задержали 17-летнюю школьницу, которую подозревают в подготовке убийства двух учительниц. Об этом сообщила местная полиция.

Инцидент произошел в Куявско-Поморском воеводстве. По данным следствия, девушка готовилась к преступлению с 18 по 22 октября. Она заранее вооружилась двумя ножами, один из которых хранила дома, а второй носила с собой в школьном рюкзаке.

«Она намеревалась использовать нож, чтобы лишить учительниц жизни», — сообщили в прокуратуре Быдгоща.

Подростка задержали 22 октября. Девушке уже предъявили обвинение в подготовке убийства, а суд отправил ее под арест на три месяца. При этом ранее школьница не попадала в поле зрения правоохранительных органов.

Ранее в Польше произошло еще одно нападение на школу. В населенном пункте Лещидол-Новины 15-летний подросток атаковал сотрудников учебного заведения с ножом. В результате погибла уборщица, а директор и учитель получили ранения. Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что нападавший надел шлем с видеокамерой, чтобы записать происходящее, и потребовал усилить полицейское патрулирование возле школ.