Врач назвала опасные последствия хронического недостатка сна

Недосып может нарушать гормональный баланс и усиливать чувство голода. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Регулярный недостаток сна может негативно влиять на сердце, обмен веществ, работу мозга и иммунную систему. Взрослым рекомендуется спать по 7-9 часов в сутки, а постоянный сон менее шести часов повышает риски для здоровья, заявила врач-невролог и сомнолог Анна Суша. Об этом пишет Lenta.ru.

«Первая уязвимая мишень – сердечно-сосудистая система. В норме во время ночного отдыха артериальное давление естественным образом снижается. При дефиците сна возникают нарушения механизма снижения артериального давления, а риск гипертонии, инфарктов и инсультов у «малоспящих» возрастает почти на 50 процентов», – отметила Суша.

Недосып также может нарушать гормональный баланс и усиливать чувство голода. Из-за этого человеку чаще хочется сладкого и другой калорийной пищи, что способствует набору веса и повышает риск развития диабета второго типа.

Кроме того, полноценный сон важен для работы мозга и иммунитета. По словам специалиста, хронический недостаток отдыха связан с повышенным риском тревожных расстройств и депрессии, а также может ухудшать способность организма противостоять инфекциям.

Ранее врач-сомнолог Дарья Лебедева разобрала пять популярных мифов о ночном отдыхе, в том числе о том, можно ли компенсировать недосып в выходные.