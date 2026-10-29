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НовостиЭкономика29 октября 2026 11:24

Силуанов: МРОТ в России достигнет 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году

Силуанов пообещал значительный рост МРОТ в России к 2030 году
Сергей КУДРИН
Силуанов: МРОТ в России достигнет 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году

Силуанов: МРОТ в России достигнет 35 тысяч рублей в месяц к 2030 году

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что к 2030 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в стране будет повышен до 35 тысяч рублей в месяц.

"Величина минимального размера оплаты труда в следующем году составит 28 935 рублей. Задача, поставленная президентом, довести МРОТ в 2030 году до 35 тысяч рублей, будет выполнена. Это позволит ускорить рост зарплат работников с невысокими доходами", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил на 2026 год минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на уровне 27 093 рубля. С января 2025 года МРОТ увеличился более чем на 16,5% и превысил 22 400 рублей.

Ранее KP.RU сообщил, что в 2027 году МРОТ ожидается на уровне 28 935 рублей, его проиндексируют на 6,8%.