Flightradar: самолет рейса Ереван - Минводы подал сигнал тревоги

Самолет рейса Ереван - Минводы подал сигнал тревоги примерно через 20 минут после вылета Фото: Иван ВИСЛОВ.

Пассажирский самолет, который выполняет полет по маршруту Ереван - Минеральные Воды, подал сигнал тревоги сразу после вылета. Данная информация следует из данных сервиса Flightradar.

Самолет подал сигнал general emergency примерно спустя 20 минут после того, как вылетел из Еревана. Уточняется, что борт с пассажирами возвращается в аэропорт.

Позже ТАСС в авиакомпании «Азимут» сообщили, что уже работают над проблемой. Руководство организации ищет свободный самолет, чтобы отправить пассажиров в пункт назначения.

«В настоящее время готовится к вылету резервный борт авиакомпании "Азимут", который доставит пассажиров из Еревана в Минеральные Воды», - сказали в компании.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в конце сентября пассажирский самолет Flydubai подал сигнал о захвате борта. Он следовал по пути Дубай - Тель-Авив.