В России предложили выращивать горький хмель: для чего он нужен Фото: Heike Brauer/Shutterstock

Сенатор Алексей Кондратенко на круглом столе комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике заявил, что России пора всерьез взяться за горький хмель. По его словам, пивоваренным ячменем и солодом отечественные производители закрыты полностью, а вот с хмелем беда — больше 90% сырья едет из недружественных стран. Член комитета считает, что нужно выделить главные сорта для пивной промышленности и наладить их выращивание у нас.

Причина не только в дефиците своего сырья. Для 80% сортов пива нужен именно горький хмель, а в России его почти не растят. Кондратенко назвал вопрос импортозамещения хмеля чрезвычайно актуальным — закупаем за рубежом и из-за нехватки российского, и из-за того, что нужного сорта попросту нет.

Собственное производство хмеля в стране — около 300 тонн в год, и делают его в пяти регионах. Этого хватает лишь на 7 с лишним процентов от потребностей рынка. При этом Россия — один из крупнейших пивных рынков Европы, так что разрыв между своими 300 тоннами и реальным спросом впечатляет.

А спрос этот только растет. Летом Россия обошла Германию по выпуску пива и стала крупнейшим производителем напитка в Европе. В докладе корпорации BarthHaas, транснационального производителя хмеля, говорится, что страна уверенно вошла в пятерку мировых лидеров.