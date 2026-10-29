Двое летчиков группы «Русские Витязи» погибли во время планового полета

В пилотажной группе «Русские Витязи» сообщили о гибели двух летчиков. Фото: АГВП «Русские Витязи»

Два летчика известной авиационной группы высшего пилотажа «Русские Витязи», полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов, погибли на прошлой неделе, 21 октября, при исполнении служебных обязанностей. Об этом заявила пресс-служба пилотажной группы.

«Профессия военного летчика сопряжена с высокими рисками... К сожалению, случаются и потери. Потери, после которых наступает звенящая, оглушающая тишина», — сказано в сообщении.

Представители авиагруппы рассказали, что в день трагедии стояла ясная погода и личный состав готовился к вылетам строго по плановой таблице. Обстоятельства гибели офицеров в пресс-службе не уточнили, однако добавили, что «они ушли в свой последний полет, совершив свой последний подвиг».

Олег Ерофеев — замначальника Центра показа авиатехники, заслуженный военный летчик и летчик-снайпер. Он освоил Як-52, Л-39, МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35С, с 2003 года в группе «Русские Витязи». Владимир Кочетов — старший летчик-инспектор, военный летчик 1-го класса. Он летал на МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, Су-35С.

Ранее стало известно о смерти летчика-снайпера Игоря Родобольского. Герой России скончался на 65-м году жизни в Екатеринбурге.