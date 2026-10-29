ЦБ РФ: Переводы для бизнеса через СБП увеличат до 30 млн рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Лимит переводов для бизнеса через Систему быстрых платежей (СБП) увеличат до 30 млн рублей. Об этом 29 октября, в четверг, сообщили в Центральном банке России.

Соответствующий проект указания опубликован для общественного обсуждения. Масштабное расширение лимита затронет не только B2B-расчеты между компаниями и предпринимателями, но и транзакции физических и юридических лиц в бюджетную систему РФ.

В регуляторе подчеркнули, что предлагаемая мера позволит отечественному бизнесу более эффективно выстраивать операционную деятельность и существенно ускорить оборачиваемость средств.

Ранее KP.RU писал, что в мае этого года Банк России поддержал увеличение максимальной суммы одного перевода для бизнеса через Систему быстрых платежей с 1 млн до 30 млн рублей. Указывалось, что для внедрения изменений требуются технические доработки на стороне банков.