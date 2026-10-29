В Красноярске нашли живым пропавшего 12-летнего школьника Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Красноярске благополучно завершились поиски 12-летнего школьника, который накануне не вернулся домой после уроков. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, ребенка обнаружили живым и невредимым — все это время он находился у родственников.

«Найден. Жив. Ребенок находился у родственников, его жизни и здоровью ничего не угрожает», — уточнили в ведомстве.

Мальчика искали не только стражи порядка, но и волонтеры, подключившиеся к поискам после того, как стало известно, что школьник пропал 28 октября.

Ранее в Новосибирске волонтеры «ЛизыАлерт» спустя две недели обнаружили погибшими двух подростков — 16-летнего парня и 15-летнюю девушку. Ребята ушли гулять вечером 14 октября и перестали выходить на связь.

По словам мамы одного из подростков, молодые люди познакомились в конце августа: девочка училась в восьмом классе, юноша — в колледже. Тела нашли в лесополосе 28 октября. Предварительная версия полиции — криминала в смерти нет.