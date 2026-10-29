Журналист Хинкл признал правоту Путина: «БРИКС побеждает!»

Хинкл заявил, что страны БРИКС вырываются вперед на мировой арене Фото: REUTERS.

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о доле стран БРИКС в глобальной экономике. Он заявил, что страны-объединения вырываются вперед на фоне плохих результатов работы коллективного Запада. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

Поводом для комментария послужило заявление российского лидера на саммите Африка-Россия, который проходит в Москве. Глава государства сообщил, что за последние пять лет участники объединения произвели более 40% мирового ВВП. При этом доля стран «Группы семи» G7 составляет менее 30%.

«БРИКС побеждает!» - написал Хинкл.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что государства БРИКС могут стать прообразом миропорядка. Ведь члены организации вносят весомый вклад во все сферы жизни человечества.