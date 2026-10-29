Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире29 октября 2026 11:52

Журналист Хинкл признал правоту Путина: «БРИКС побеждает!»

Хинкл заявил, что страны БРИКС вырываются вперед на мировой арене
Арина СЕРОВА
Хинкл заявил, что страны БРИКС вырываются вперед на мировой арене

Хинкл заявил, что страны БРИКС вырываются вперед на мировой арене

Фото: REUTERS.

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о доле стран БРИКС в глобальной экономике. Он заявил, что страны-объединения вырываются вперед на фоне плохих результатов работы коллективного Запада. Свою реакцию он опубликовал в соцсети Х.

Поводом для комментария послужило заявление российского лидера на саммите Африка-Россия, который проходит в Москве. Глава государства сообщил, что за последние пять лет участники объединения произвели более 40% мирового ВВП. При этом доля стран «Группы семи» G7 составляет менее 30%.

«БРИКС побеждает!» - написал Хинкл.

Ранее Владимир Путин выразил мнение, что государства БРИКС могут стать прообразом миропорядка. Ведь члены организации вносят весомый вклад во все сферы жизни человечества.