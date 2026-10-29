«Схема Долиной» добралась до автомобилей: эксперт рассказал, как обманывают покупателей

Россиян предупредили о новой афере с продажей автомобилей. Фото: Мария Ворнакова.

Покупка автомобиля с рук может обернуться неожиданными проблемами. Мошенники пытаются использовать при продаже авто схему, напоминающую истории с оспариванием сделок с недвижимостью. Автоюрист Виктор Родионов рассказал о новых рисках для покупателей. Об этом пишет ОТР.

«Однако мошенничество с автозалогами – реальная проблема. В 2026 году МВД сообщало о выявлении организованных групп, которые оформляли кредиты под залог автомобилей и затем перепродавали транспортные средства», – обратил внимание эксперт.

По словам специалистов, при покупке подержанной машины важно опасаться не только скрытых кредитов. Продавцы могут скручивать пробег, скрывать серьезные аварии, продавать угнанные автомобили или использовать поддельные документы. Иногда машину продают без согласия настоящего владельца.

Чтобы снизить риск обмана, эксперты посоветовали проверить автомобиль в реестре залогов Федеральной нотариальной палаты и на сайте Госавтоинспекции, сверить VIN-номер с документами и убедиться, что продавец имеет право распоряжаться машиной. Важно сохранить отчеты о проверках, договор купли-продажи, объявление, переписку и подтверждение оплаты.

Ранее сообщалось, что с 1 декабря купить автомобиль в России станет проще. Планируется возобновление программы льготного автокредитования.