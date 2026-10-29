Компания Shell увеличила производство СПГ на 12% за девять месяцев Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global look Press

Shell за девять месяцев 2026 года нарастила выпуск сжиженного природного газа на 12% по сравнению с тем же периодом 2025-го, доведя показатель примерно до 23 млн тонн. Об этом сообщается в отчете компании.

Поквартальная динамика выглядит так: с января по март Shell произвела 7,86 млн тонн СПГ, во втором квартале — 7,73 млн тонн, в третьем — 7,43 млн тонн. То есть объемы потихоньку снижались от квартала к кварталу, но в годовом выражении компания все равно в плюсе.

Продажи сжиженного газа тоже подросли — на 6%, до 56,4 млн тонн. Здесь картина по кварталам такая: 19,16 млн тонн в первом, 17,96 млн во втором и 19,25 млн тонн в третьем. На четвертый квартал Shell дает прогноз в 7,3–7,9 млн тонн.

Ранее стало известно, что Россия и США обсуждают возможность использовать российские технологии сжижения газа для проектов на Аляске. Об этом рассказал замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.