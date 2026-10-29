DPA: Проект фон дер Ляйен по ассоциированному членству Канады провалился Фото: REUTERS.

Проект итогового заявления саммита Канада-ЕС не содержит формулировки о предоставлении Оттаве статуса "ассоциированного члена" Евросоюза из-за требований лидеров ЕС, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, сообщает агентство DPA. Также были смягчены положения о финансовой интеграции и преференциях для канадской продукции в политике продовольственной безопасности.

Вместо этого, в совместном заявлении стороны обязались разработать концепцию "более тесного сближения Канады с ЕС" к следующему саммиту в 2027 году. Итоговое заявление саммита Канада - ЕС, который стартует в четверг в Монреале, будет опубликовано в пятницу, сообщает агентство.

Напомним, Фон дер Ляйен в сентябре предложила сделать Канаду "ассоциированным членом" ЕС, ожидая обсуждения этого на саммите в Монреале. Однако инициатива вызвала критику из-за отсутствия соответствующего статуса в документах ЕС и недостаточных консультаций со странами-членами. Правительство Германии также было недовольно, так как ранее предлагало аналогичный статус Украине, что могло создать путаницу в политике евроинтеграции.

Ранее KP.RU сообщил, что страны ЕС не договорились об упоминании статуса ассоциированного члена для Канады в заявлении к саммиту в Монреале.