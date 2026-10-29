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НовостиЭкономика29 октября 2026 12:01

СБП набирает обороты. ВТБ: переводы россиян вырастут на 18% за год

Система быстрых платежей стала основным финансовым инструментом россиян
Олег КАРПОВ

По свежим оценкам ВТБ, объем переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) по итогам 2026 года достигнет внушительной отметки в 108 триллионов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Примечательно, что динамика роста рынка будет неравномерной — основной импульс придется на вторую половину года.

Согласно прогнозу банка, во втором полугодии объем транзакций составит 58,5 триллиона рублей, что также на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в первые шесть месяцев 2026 года прирост был чуть скромнее — 17%, а объем операций составил 49,8 триллиона рублей.

Такая популярность объясняется просто: люди ценят свое время и деньги. Как отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов банка, СБП прочно вошла в повседневную жизнь.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», — подчеркнул эксперт.

Для розничных клиентов банка переводы через СБП действительно входят в топ самых частых транзакций. И дело не только в привычке, но и в экономии. Банк предлагает удобные условия: переводы себе на счета в другие банки проходят без комиссии. Если же вы отправляете деньги другим людям в сторонние банки, комиссия также не взимается — но в пределах 300 тысяч рублей в месяц. Внутри багка переводы и вовсе бесплатны.

Что касается будущего, аналитики банка смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом. Ожидается, что в 2027 году объем переводов по СБП продолжит расти. Правда, темпы этого роста будут привязаны к общей динамике доходов населения: чем активнее будут расти зарплаты и благосостояние россиян, тем больше денег будет проходить через систему быстрых платежей.