СБП набирает обороты. ВТБ: переводы россиян вырастут на 18% за год

По свежим оценкам ВТБ, объем переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей (СБП) по итогам 2026 года достигнет внушительной отметки в 108 триллионов рублей. Это на 18% больше, чем годом ранее. Примечательно, что динамика роста рынка будет неравномерной — основной импульс придется на вторую половину года.

Согласно прогнозу банка, во втором полугодии объем транзакций составит 58,5 триллиона рублей, что также на 18% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Для сравнения: в первые шесть месяцев 2026 года прирост был чуть скромнее — 17%, а объем операций составил 49,8 триллиона рублей.

Такая популярность объясняется просто: люди ценят свое время и деньги. Как отметил Павел Тулубьев, руководитель департамента транзакционных, зарплатных и сберегательных продуктов банка, СБП прочно вошла в повседневную жизнь.

«Система быстрых платежей стала неотъемлемой частью жизни россиян как в части переводов, так и платежей. В ВТБ более 80% клиентов переводят по номеру телефона через СБП. При этом платежи через СБП также набирают популярность. Сервис стал по-настоящему массовым и удобным решением для повседневных финансовых операций», — подчеркнул эксперт.

Для розничных клиентов банка переводы через СБП действительно входят в топ самых частых транзакций. И дело не только в привычке, но и в экономии. Банк предлагает удобные условия: переводы себе на счета в другие банки проходят без комиссии. Если же вы отправляете деньги другим людям в сторонние банки, комиссия также не взимается — но в пределах 300 тысяч рублей в месяц. Внутри багка переводы и вовсе бесплатны.

Что касается будущего, аналитики банка смотрят на ситуацию с осторожным оптимизмом. Ожидается, что в 2027 году объем переводов по СБП продолжит расти. Правда, темпы этого роста будут привязаны к общей динамике доходов населения: чем активнее будут расти зарплаты и благосостояние россиян, тем больше денег будет проходить через систему быстрых платежей.