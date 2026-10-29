Песков: гуманитарная операция в Алешках стартовала, из Москвы вылетел борт Фото: REUTERS.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил телеканалу «Звезда», что гуманитарная операция в Алешках стартует в ближайшие дни.

По словам представителя Кремля, пока согласован только один участок, а инициатива первой леди США Мелании Трамп касалась именно этого населённого пункта. Песков уточнил, что операция уже началась сегодня и из Москвы вылетел борт. Схема доставки будет достаточно сложной, поскольку в районе ведётся разминирование.

Ранее утром о своей поездке в Алешки сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она отправилась туда вместе с иностранными корреспондентами. По её словам, десятки тонн гуманитарной помощи для жителей города уже в пути. В составе груза — продукты питания, лекарства и топливо для генераторов.