Два подростка пострадали в Донецке из-за детонации взрывоопасного предмета Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В Донецке двое несовершеннолетних оказались ранены в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП). Об этом сообщил глава городского округа Алексей Кулемзин.

"По поступившей информации, в Петровском районе в результате подрыва на ВОП пострадали два подростка 2009 года рождения", - написал он.

По словам Кулемзина, пострадавшие госпитализированы.

Как писал сайт KP.RU, управление администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины сообщило, что два человека ранены при атаках беспилотников ВСУ в регионе. Уточнялось, что пострадал водитель грузового автомобиля на трассе Волноваха-Тельманово и мужчина из Ясиноватой.

7 сентября три человека получили ранения после удара украинского беспилотника по центру Донецка. Дрон ударил по проезжей части на пересечении улицы Артема и проспекта Титова. Пострадавших госпитализировали.