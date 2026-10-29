Ушаков: Рано или поздно придется говорить и с несимпатичными собеседниками из ЕС Фото: REUTERS.

Рано или поздно придется говорить и с несимпатичными собеседниками. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, прокомментировав вопрос о возможности переговоров России с Европой в будущем.

"Рано или поздно придется говорить, наверное, и с теми людьми, которые нам не очень симпатичны", - сказал представитель Кремля.

Как писал сайт KP.RU, ранее помощник главы государства отметил, что Россия не отказывается от контактов с европейскими странами и сохраняет готовность к диалогу. Заявление Ушакова прозвучало на фоне обсуждения возможного участия Европы в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

При этом он уточнял, что предстоящие консультации планируется провести в трехстороннем формате с участием представителей России, США и Украины. Приглашать европейских политиков за стол переговоров пока не собираются.