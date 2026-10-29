Spectator: Украина по итогам конфликт лишится территорий и не войдет в НАТО Фото: REUTERS.

Украина по итогам конфликта лишится части территорий и не получит членство в НАТО. Так считает колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

По его мнению, контуры будущего мирного урегулирования уже просматриваются достаточно четко. Одной из ключевых причин будущих потерь Киева обозреватель называет неспособность европейских стран взять на себя долгосрочное финансирование ВСУ. Он также указывает на слабую эффективность санкций против России.

«Мир не близок. Но очертания того, каким будет этот мир - раздел Украины, гарантии безопасности, не дотягивающие до НАТО, - очевидны», - отметил Мэттьюс.

Эксперт также напомнил, что в Незалежной продолжает сокращаться население. Реальных шансов вернуть утраченные территории, по его оценке, у Киева не остается. Поэтому Мэттьюс считает, что заключить мир выгоднее именно сейчас.

Ранее в Кремле сообщали, что сейчас РФ готовится к трехсторонним переговорам в Абу-Даби. На ней Москва, Киев и Вашингтон обсудят план мирного завершения кризиса.