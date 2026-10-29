В Киеве трясутся из-за новых российских дронов с ИИ: Украинцев пугают ужасным будущим Фото: REUTERS.

Советник Владимира Зеленского по вопросам оборонных технологий Сергей Бескрестнов* по прозвищу Флеш напугал украинцев появлением новых российских беспилотников с искусственным интеллектом. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

По словам чиновника, российские дроны уже способны самостоятельно распознавать автомобили и другие объекты, выбирать цели и атаковать их без участия оператора. Подобные технологии применяются в беспилотниках «Молния», «Герань» и «Ланцет».

«Можно запустить тысячу беспилотников, и дальше они будут автономно искать цели и атаковать их. Это действительно ужасное будущее», — заявил Бескрестнов*.

Советник Зеленского также предупредил, что привычные средства радиоэлектронной борьбы могут оказаться неэффективными против таких аппаратов. Автономные системы наведения позволяют беспилотникам продолжать выполнение задачи даже без постоянной связи с оператором.

Ранее в Минобороны РФ подчеркнули, что российские войска наносят удары исключительно по военной инфраструктуре Украины и связанным с ВСУ объектам. В частности, 26 октября ВС РФ поразили электроподстанции в Харькове и Хмельницкой области. По данным ведомства, они обеспечивали работу предприятий украинского ВПК и военной логистики. В Минобороны также неоднократно заявляли, что удары не направлены против мирного населения.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.