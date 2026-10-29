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НовостиПолитика29 октября 2026 12:32

Песков: РФ готова вывезти обогащенный уран из Ирана, если проблема в этом

Росиия готова принять иранский уран, но у США предложение не востребовано, ранее отметил Песков
Сергей ГАПЧУК
Песков: РФ готова вывезти обогащенный уран из Ирана, если проблема в этом

Песков: РФ готова вывезти обогащенный уран из Ирана, если проблема в этом

Фото: REUTERS.

Россия готова вывезти обогащенный уран из Ирана, если в этом заключается проблема. Об этом в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Если проблема заключается в обогащенном уране, то мы готовы перевезти его в Россию", - приводит телеканал слова Пескова на арабском языке.

Также представитель Кремля подчеркнул, что Москва готова выступить посредником в урегулировании кризиса между Тегераном и Вашингтоном, если поступит такая просьба.

Как писал сайт KP.RU, в апреле пресс-секретарь президента РФ указал, что Москва все еще готова принять обогащенный уран из Ирана, однако американская сторона так и не проявила интереса к этой инициативе. По его словам, Россия не отказывается от своего предложения по иранскому урану.

Песков отметил, что инициатива была выдвинута как один из возможных дипломатических инструментов урегулирования ядерного вопроса.