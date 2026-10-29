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НовостиПолитика29 октября 2026 12:32

Кремль подал важный сигнал по Ближнему Востоку: Россия готова помочь США и Ирану

Песков: РФ готова быть посредником между США и Ираном, если поступит просьба
Марк СОКОЛОВ
Кремль подал важный сигнал по Ближнему Востоку: Россия готова помочь США и Ирану

Кремль подал важный сигнал по Ближнему Востоку: Россия готова помочь США и Ирану

Фото: REUTERS.

Россия готова выступить посредником между США и Ираном в урегулировании ближневосточного конфликта, если поступит соответствующая просьба. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии для телеканала Al Jazeera.

Представитель Кремля подтвердил готовность Москвы оказать содействие дипломатическому процессу при наличии такого запроса. Таким образом, российская сторона сохраняет возможность участия в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова помочь США и Ирану найти взаимоприемлемые решения для завершения конфликта. Соответствующее заявление глава МИД сделал 19 октября после переговоров с иранским коллегой Аббасом Аракчи. Лавров подчеркнул, что Россия приветствует стремление Тегерана к дипломатическому урегулированию и установлению долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Одной из главных задач министр назвал восстановление нормального судоходства в Ормузском проливе, ситуация вокруг которого серьезно осложнилась из-за конфликта.