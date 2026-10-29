ЦБ: раскатка криптоинфраструктуры в России будет проходить в течение 2027 года Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Процесс «раскатки» криптоинфраструктуры в России будет проходить на протяжении 2027 года. Об этом в беседе с журналистами заявил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин.

«Про сроки говорить пока рано. Я думаю, что наша криптоинфраструктура раскатываться будет - 2027 год», - сообщил представитель Центрального банка РФ в кулуарах Cryptosummit.

Как отметил Пронин, по мере развития данной инфраструктуры, в российскую юрисдикцию смогут вернуться клиенты, торгующие на иностранных криптобиржах.

Ранее KP.RU сообщал, что с 1 сентября 2026 года в стране вступил в силу закон о «Цифровых валютах и цифровых правах», который регулирует обращение криптовалют и устанавливает требования к участникам рынка. Российское законодательство также запретило перевод криптовалюты от одного физического лица другому.