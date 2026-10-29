В России начнут выбирать свой цвет года: кто будет за это отвечать

Советник президента России Елена Ямпольская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Совет по разработке и продвижению нового российского стиля решил выбрать собственный цвет года. Об этом журналистам рассказала советник президента Елена Ямпольская, которая возглавляет Совет.

«Хватит нам пользоваться чужими цветами — мы сами с усами, сами с цветами. В этом смысле в России очень богатое наследие и очень много талантливых дизайнеров и художников. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой или свои цвета года», — уточнила советник главы государства.

Ямпольская отметила, что правительство РФ должно до 15 декабря рассмотреть вопросы, касающиеся разработки методологии определения понятия общероссийской идентичности в архитектуре и целесообразности использования этого понятия в ходе выработки критериев. Именно на основании них будет проводится отбор проектов, участвующих во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Совет уже реализует и другие проекты. Первая детская площадка нового поколения открылась, сейчас работу масштабируют. Формируется национальное семейство шрифтов и цветовая палитра, а ещё Совет делает арт-объекты на основе кириллицы для общественных пространств.

Напомним, что институт Pantone выбирает главный цвет на год с 2000-го. На 2026-й там назвали белый — Cloud Dancer под номером PANTONE 11-4201. Мнения экспертов разделились: одни считают оттенок примитивным, другие видят в нём глубокий смысл.