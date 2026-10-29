Стало известно, откуда у охранника, убившего жену и падчерицу в Челябинске, оказался боевой пистолет

Охранник, убивший жену и падчерицу в Челябинске, сопровождал ценный груз. Фото: соцсети

Издание «КП-Челябинск» выяснило, откуда у охранника Вячеслава, подозреваемый в убийстве жены Евгении и падчерицы в Челябинске, взялся пистолет ИЖ-71. Боевое оружие выдается далеко не во всех охранных организациях. Оказалось, что он работал в частном охранном предприятии и сопровождал особо ценные грузы.

По предварительным данным, 39-летний мужчина мог не сдать оружие после позднего возвращения из командировки. Разрешалось ли ему хранить пистолет дома, предстоит выяснить следствию.

Трагедия произошла вскоре после возвращения Вячеслава домой. В квартире остались дорожная сумка, кобура и наполовину пустой магазин. Точные обстоятельства произошедшего и мотив преступления пока устанавливаются.

После гибели Евгении без матери остались трое детей. Двое старших мальчиков находятся в больнице, а за младенцем, которому еще нет года, едет сестра погибшей. Родной отец старших детей также направился в Челябинск, чтобы забрать сыновей.

Ранее KP.RU писал, что двое младших детей смогли выбежать из квартиры во время стрельбы и обратиться за помощью к соседям. Самый маленький ребенок, которому было около десяти месяцев, остался в помещении, но не пострадал.