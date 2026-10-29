ЕК выступила за тотальную цензуру в Европе: Под раздачу попадут дети в соцсетях Фото: REUTERS.

Еврокомиссия намерена ввести масштабные ограничения на доступ детей к социальным сетям сразу во всех странах Евросоюза. Об этом заявил официальный представитель ЕК Тома Ренье на брифинге в Брюсселе.

По словам чиновника, европейские государства должны отказаться от самостоятельного введения запретов и передать решение этого вопроса на общеевропейский уровень. Для этого Еврокомиссия потребовала отложить национальные инициативы на целый год.

«Мы обращаемся к странам ЕС с призывом отложить эти ограничения на 12 месяцев, чтобы дать время всем институтам ЕС достичь соглашения по европейскому законодательству об ограничении доступа детей в интернет», — подчеркнул Ренье.

Поводом стали планы Австрии запретить социальные сети детям младше 14 лет уже в 2027 году. Однако Брюссель выступил против самостоятельных действий Вены, предложив установить единые правила для всего объединения. В Еврокомиссии опасаются, что отдельные национальные ограничения приведут к раздроблению европейского цифрового рынка.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила полностью запретить доступ к социальным сетям детям младше 13 лет на территории ЕС. При этом президент Франции Эммануэль Макрон выступал за еще более жесткие меры, требуя поднять возрастную планку до 15 лет. Французский лидер также призвал Брюссель ускорить введение общеевропейского запрета, чтобы распространить ограничения на все государства объединения.