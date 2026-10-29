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НовостиПолитика29 октября 2026 12:48

Володин призвал изучать опыт Москвы по поддержке граждан при росте тарифов ЖКХ

Володин отметил, что опыт Москвы стоит распространить на федеральном уровне по вопросу тарифов ЖКХ
Семен ЗИМИН
Володин призвал изучать опыт Москвы по поддержке граждан при росте тарифов ЖКХ Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Володин призвал изучать опыт Москвы по поддержке граждан при росте тарифов ЖКХ Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться, как Москва, Санкт-Петербург и Татарстан помогают людям платить за коммунальные услуги, и перенять этот опыт на федеральном уровне. Прозвучало это на пленарном заседании палаты, где обсуждали проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

По словам Володина, нужно внимательно посмотреть на лучшие практики регионов. В Москве поддержку дают, если расходы на коммуналку превышают 10% доходов семьи. В Санкт-Петербурге порог выше — 14%, в Татарстане — 21%. На федеральном уровне планка сейчас составляет 22%.

Володин подчеркнул, что вопрос крайне важный. При этом рост тарифов на 2027 год прогнозируется на уровне 11%, на 2028-й — 8,6%, на 2029-й — 7,6%. Эти цифры правительство закладывает в прогноз социально-экономического развития, который рассматривают при принятии бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать опыт Москвы в здравоохранении по всей стране. По словам главы государства, столица является главным примером внедрения цифровизации в социальную сферу страны.