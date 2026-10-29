Володин призвал изучать опыт Москвы по поддержке граждан при росте тарифов ЖКХ Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил разобраться, как Москва, Санкт-Петербург и Татарстан помогают людям платить за коммунальные услуги, и перенять этот опыт на федеральном уровне. Прозвучало это на пленарном заседании палаты, где обсуждали проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов.

По словам Володина, нужно внимательно посмотреть на лучшие практики регионов. В Москве поддержку дают, если расходы на коммуналку превышают 10% доходов семьи. В Санкт-Петербурге порог выше — 14%, в Татарстане — 21%. На федеральном уровне планка сейчас составляет 22%.

Володин подчеркнул, что вопрос крайне важный. При этом рост тарифов на 2027 год прогнозируется на уровне 11%, на 2028-й — 8,6%, на 2029-й — 7,6%. Эти цифры правительство закладывает в прогноз социально-экономического развития, который рассматривают при принятии бюджета.

Ранее президент России Владимир Путин предложил использовать опыт Москвы в здравоохранении по всей стране. По словам главы государства, столица является главным примером внедрения цифровизации в социальную сферу страны.