Sotheby’s выставит на торги сапфир Романовых, его оценивают в 160 млн рублей

Украшение носила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Фото: sothebys.com

Необработанный цейлонский сапфир из коллекции царской семьи Романовых весом 197,80 карата появится на аукционе Sotheby's. Его оценивают примерно в 160 миллионов рублей. Об этом информирует телеканал ITV со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.

Торги Royal and Noble Jewels состоятся 11 ноября в Женеве. Специалисты называют этот сапфир одним из наиболее важных сохранившихся камней императорского двора России. Его принадлежность Романовым подтверждена документально.

Украшение носила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она показала его свету на балу в Зимнем дворце, который проходил в 1903 году. Данное торжество считается последним крупным праздником имперской эпохи.

Императрица Мария Фёдоровна. Фото: А. Pasetti / wikimedia.org

После революции камень оказался на распродаже имущества царской семьи, организованной новой властью. Позднее сапфиром владела оперная певица Ганна Вальска. Со временем украшение перешло в собственность дома Cartier.

Ранее KP.RU писал, что в Париже прошел очередной аукцион Sotheby's. Там продали одну из картин французского художника Клода Моне «Ирисы». Она обошлась покупателю в 50 миллионов евро.