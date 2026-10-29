Sotheby’s выставит на торги сапфир Романовых, его оценивают в 160 млн рублей

Необработанный цейлонский сапфир из коллекции царской семьи Романовых весом 197,80 карата появится на аукционе Sotheby's. Его оценивают примерно в 160 миллионов рублей. Об этом информирует телеканал ITV со ссылкой на пресс-службу аукционного дома.
Торги Royal and Noble Jewels состоятся 11 ноября в Женеве. Специалисты называют этот сапфир одним из наиболее важных сохранившихся камней императорского двора России. Его принадлежность Романовым подтверждена документально.
Украшение носила вдовствующая императрица Мария Федоровна. Она показала его свету на балу в Зимнем дворце, который проходил в 1903 году. Данное торжество считается последним крупным праздником имперской эпохи.
После революции камень оказался на распродаже имущества царской семьи, организованной новой властью. Позднее сапфиром владела оперная певица Ганна Вальска. Со временем украшение перешло в собственность дома Cartier.
Ранее KP.RU писал, что в Париже прошел очередной аукцион Sotheby's. Там продали одну из картин французского художника Клода Моне «Ирисы». Она обошлась покупателю в 50 миллионов евро.