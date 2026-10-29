Силуанов: Минфин РФ видит стабилизацию на энергорынке после сделки по дизелю Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Министерство финансов Российской Федерации отмечает стабилизацию ситуации на мировом энергетическом рынке после заключения сделки по дизельному топливу. Об этом 29 октября, в четверг, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В интервью ИС «Вести» министр рассказал, что после заключения дизельной сделки между Россией и США мировые цены на нефтепродукты начали снижаться. По словам главы Минфина, договоренности позволят России получить дополнительную валютную выручку и расширить ресурсную базу предприятий, выпускающих нефтепродукты.

Силуанов подчеркнул, что для России важна предсказуемость мировых цен, поскольку их колебания влияют и на внутренний рынок тоже.

Ранее KP.RU писал, что Россия рассчитывает стабилизировать мировой рынок топлива за счет дополнительных поставок дизельного топлива. Замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что это может принести пользу не только США, но и другим участникам мирового рынка.