В Бразилии врач убил четырехмесячного ребенка, по ошибке введя ему молоко в вену Фото: Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

В Бразилии четырехмесячный Мигель Анджело Барбоса погиб после того, как медработница, предположительно, ввела ему молоко внутривенно вместо зонда для кормления. Младенец находился в больнице для лечения бронхита. Об этом сообщило издание The Sun.

"Он был госпитализирован 11 октября после того, как его срочно доставили в отделение неотложной помощи с затрудненным дыханием. Ему вводили лекарства и жидкости через внутривенный катетер в шее, а молоко поступало через отдельную назальную трубку для кормления", - говорится в материале.

Издание уточнило, что в больнице за малышом присматривала тетя Мигеля Мейре Габриэлы да Силвы, пока его мать восстанавливалась после экстренной операции по удалению аппендицита. Она рассказала, что около 4 часов утра 20 октября пошла в туалет, пока Мигель спал. Женщина полагает, что предполагаемая ошибка произошла во время ее непродолжительного отсутствия.

Тетя младенца вспомнила, что, вернувшись, снова укрыла малыша, потому что было холодно, и тогда он начал плакать, издал странный звук и совсем посинел. Она немедленно позвала на помощь и, включив свет, увидела, что внутривенный катетер подключен неправильно.

Да Силва подчеркнула, что сотрудница признала свою ошибку, когда ее опросил врач, но заявляла, что не включила насос, подключенный к зонду для кормления. Однако родственница ребенка настаивала, что аппарат работал.

В свою очередь Мемориальная больница Гояны заявила, что глубоко сожалеет о трагическом инциденте с участием ребенка и выражает безоговорочную солидарность с родителями и родственниками младенца.

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