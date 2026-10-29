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НовостиЗвезды29 октября 2026 13:03

За мемы с Ларисой Долиной можно попасть под суд: адвокат объяснил риск

Адвокат Жорин оценил перспективы исков Долиной из-за мемов
Анастасия ПИГИНА
Сатира и критика публичных людей сами по себе не запрещены.

Сатира и критика публичных людей сами по себе не запрещены.

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Авторы мемов с изображением Ларисы Долиной могут столкнуться с судебными разбирательствами, если нарушат закон. Адвокат Сергей Жорин объяснил, в каких случаях шутки в Интернете могут привести к штрафу или компенсации морального вреда. Об этом пишет mk.ru.

«Одного факта, что шутка неприятна артистке, недостаточно для удовлетворения иска. Необходимо установить конкретное нарушение ее прав», – отметил специалист.

По словам адвоката, сатира и критика публичных людей сами по себе не запрещены. Однако если публикация содержит ложные сведения, порочащие честь и репутацию певицы, она может потребовать удалить материал, опровергнуть информацию и выплатить компенсацию. За оскорбления в Интернете гражданам также может грозить штраф от 5 до 10 тысяч рублей.

Отдельный вопрос – использование фотографий без разрешения. Закон защищает право человека на собственное изображение, хотя в некоторых случаях согласие не требуется. Жорин считает, что массовые иски против авторов обычных сатирических мемов имеют сомнительные перспективы.

Напомним, юристы народной артистки России Ларисы Долиной намерены проверить мемы, коллажи и другие публикации с изображением певицы на предмет оскорблений и унижения ее чести и достоинства.