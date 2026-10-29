Скала обрушилась в туристической турецкой Каппадокии

В турецкой Каппадокии в городе Гёреме, провинция Невшехир, обрушилась так называемая "волшебная дымовая труба". Фото: IMAGO/Zoonar.com/Marc Schmerbeck/Global Look Press

В турецкой Каппадокии в городе Гёреме, провинция Невшехир, обрушилась так называемая "волшебная дымовая труба". После сообщений о пострадавших на место происшествия были направлены машины скорой помощи. Об этом сообщил государственный телеканал TRT Haber.

По данным телеканала, обрушение "волшебной дымовой трубы" в Каппадокии, одном из главных туристических центров Турции, вызвало панику. В результате происшествия были зафиксированы пострадавшие.

Одна из естественных скальных формаций обрушились в регионе Каппадокия

В материале отметили, что после обрушения скалы на место инцидента было направлено большое количество машин скорой помощи.

Напомним, "Волшебные дымоходы" (также известные как дымоходы фей или peri bacalar) — это уникальные конусообразные скальные столбы в Каппадокии.

Как писал сайт KP.RU, 27 октября в турецкой Анталье из-за смерча погибли четыре человека, еще один пострадал.