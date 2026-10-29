Польшу хотят вывести из Евросоюза, в стране идет жесткая борьба: Премьер бьет тревогу Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обвинил лидера оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского в намерении вывести страну из Евросоюза. Об этом глава польского правительства написал в социальной сети X.

Поводом стало выступление Качиньского на форуме в городе Крыница-Здруй. Политик предложил занять более жесткую позицию в отношениях с Брюсселем и при необходимости начать переговоры об условиях выхода из ЕС. По его мнению, такой шаг мог бы заставить руководство объединения пойти на серьезные реформы.

«Ярослав Качиньский только что заявил, что Польша должна начать переговоры об условиях выхода из Европейского союза. Именно за это среди прочего сегодня в Польше идет борьба. Жесткая борьба. Я не намерен проиграть ее, даже если не все будут действовать вместе со мной», — подчеркнул Туск.

При этом сам Качиньский рассматривал возможность выхода из Евросоюза как крайнюю меру, если другие способы добиться изменений не принесут результата. Он предложил сначала попытаться реформировать объединение, в том числе через заключение нового договора между странами-участницами.

Ранее Туск предупредил, что выход Польши из Евросоюза перестал быть абстрактной угрозой. По его мнению, к разрыву отношений с Брюсселем страну подталкивают правые политические силы, включая отдельных представителей партии Качиньского. Премьер назвал возможный распад ЕС катастрофой для Польши и пообещал противодействовать такому сценарию.