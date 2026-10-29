В Ватикане открыли уникальную выставку папамобилей Фото: Dmitriy Puzyrev/Globallookpress

В Музеях Ватикана открылась выставка «Папамобиль», приуроченная к 100-летию папского транспорта, сообщает Associated Press. В основе экспозиции — восемь модификаций Mercedes-Benz, которыми понтифики пользовались с 1930 года. Пресс-показ уже прошел, и первым его оценил Лев XIV, который неравнодушен к автомобилям.

Папа встретился с руководством немецкого концерна и поблагодарил за долгое партнерство со Святым Престолом. По его словам, за век папская машина перестала быть просто средством передвижения — она дала возможность сближаться с верующими. А работа компании помогла церкви обращаться к людям по всему миру.

Самый старый экспонат — Mercedes-Benz Nurburg 460, переданный Пию XI 23 мая 1930 года. Внутри у него было кресло с шелковой парчовой обивкой и отделка из дорогих пород дерева и металла. Куратор исторических коллекций Сандро Барбагалло отметил: серийная модель превратилась в уникальный экземпляр. С тех пор машины для пап делали так, чтобы их замечали, но при этом обеспечивали безопасность и удобство.

Позже запросы менялись. В 1960 году Иоанн XXIII получил автомобиль со снимавшимися задними боковыми стеклами — так можно было разговаривать с людьми на пути. В 1980-м для поездки Иоанна Павла II в Германию подготовили модель 230 G с высоким прозрачным куполом сзади: он защищал понтифика и давал миллионам верующих хороший обзор.

Лев XIV вспомнил и об электрическом папамобиле, переданном Франциску с учетом его экологических приоритетов. Папа призвал Mercedes и дальше направлять технические новшества на пользу человеческому достоинству и общему благу.

Ранее стало известно, что Папа Римский Лев XIV успешно перенес операцию по удалению узла в легком. После хирургического вмешательства понтифик вернулся в палату.