Победившая в Сербии партия озвучила первые планы: Белград обратится к РФ и США Фото: REUTERS.

Победившее на парламентских выборах в Сербии объединение «Студенческий список» намерено направить делегации в Россию и США для переговоров о поставках газа и американских санкциях. Об этом заявил представитель движения Радомир Саичич в интервью сербскому журналу NIN.

По словам политика, после формирования нового правительства Белград планирует добиться долгосрочных энергетических договоренностей с Москвой. Действующий контракт на поставки российского газа истекает 31 декабря. Одновременно сербские власти намерены обсудить с Вашингтоном дальнейшую судьбу компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»), находящейся под американскими санкциями.

«С этой целью наши делегации проведут переговоры в Вашингтоне (по вопросу истечения срока действия решения Управления по контролю за иностранными активами Минфина США о временной приостановке санкций в отношении NIS) и в Москве (по вопросам газовых договоренностей) для заключения долгосрочных соглашений», — подчеркнул Саичич.

Политик добавил, что в первые 30 дней работы новое правительство намерено обеспечить стабильность курса динара, своевременную выплату зарплат и пенсий, а также бесперебойное энергоснабжение. Кроме того, власти планируют подготовить бюджет на 2027 год с более прозрачным распределением государственных средств.

Ранее бывший президент Сербии Александр Вучич предупредил о возможном введении антироссийских санкций после победы «Студенческого списка». По его мнению, новое руководство страны может присоединиться к западным ограничениям уже в марте или апреле следующего года. Политик также признал поражение своей коалиции «Объединенная Сербия» на досрочных парламентских выборах 25 октября. Вучич неоднократно подчеркивал, что Белград испытывает серьезное давление со стороны Евросоюза из-за отказа вводить санкции против Москвы.