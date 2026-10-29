В РФ предложили отключать от связи смартфоны без регистрации через «Госуслуги» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Минцифры России предложили отключать от связи смартфоны, ввезенные в страну без таможенного оформления и незарегистрированные через портал «Госуслуги». об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Согласно источнику, ведомство готовит требование об обязательной регистрации IMEI для подобных мобильных устройств. Инициатива будет распространяться на телефоны, самостоятельно приобретенные за рубежом и ввезенные в страну, а также контрафактные смартфоны.

При этом устройства, которые работали в сетях РФ до апреля 2027 года, можно будет эксплуатировать без регистрации вне зависимости от того, каким способом они были ввезены в страну.

Согласно требованию, зарегистрировать смартфон можно будет на портале «Госуслуги» в течение двух недель. Пока что инициатива находится в процессе обсуждения и может быть скорректирована в дальнейшем.

Ранее KP.RU сообщал, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме с предложением подключить смартфоны Apple к сетям 5G через специальные аккаунты iCloud или Apple Accoun. Таким способом аферисты вымогают деньги у жертв за восстановление доступа.