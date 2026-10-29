Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 октября 2026 13:27

В РФ предложили отключать от связи смартфоны без регистрации через «Госуслуги»

Минцифры рассматривают отключение от связи смартфонов, ввезенных в страну без обязательной регистрации IMEI
Мария МАМАЕВА
В РФ предложили отключать от связи смартфоны без регистрации через «Госуслуги»

В РФ предложили отключать от связи смартфоны без регистрации через «Госуслуги»

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В Минцифры России предложили отключать от связи смартфоны, ввезенные в страну без таможенного оформления и незарегистрированные через портал «Госуслуги». об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.

Согласно источнику, ведомство готовит требование об обязательной регистрации IMEI для подобных мобильных устройств. Инициатива будет распространяться на телефоны, самостоятельно приобретенные за рубежом и ввезенные в страну, а также контрафактные смартфоны.

При этом устройства, которые работали в сетях РФ до апреля 2027 года, можно будет эксплуатировать без регистрации вне зависимости от того, каким способом они были ввезены в страну.

Согласно требованию, зарегистрировать смартфон можно будет на портале «Госуслуги» в течение двух недель. Пока что инициатива находится в процессе обсуждения и может быть скорректирована в дальнейшем.

Ранее KP.RU сообщал, что россиян предупредили о новой мошеннической схеме с предложением подключить смартфоны Apple к сетям 5G через специальные аккаунты iCloud или Apple Accoun. Таким способом аферисты вымогают деньги у жертв за восстановление доступа.