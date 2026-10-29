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НовостиПолитика29 октября 2026 13:30

"Единственный путь". В Раде призвали Зеленского к контактам с Москвой и Минском

Нардеп Дмитрук призвал Киев наладить контакты с Россией и Белоруссией
Сергей ГАПЧУК
Нардеп Дмитрук призвал Киев наладить контакты с Россией и Белоруссией

Нардеп Дмитрук призвал Киев наладить контакты с Россией и Белоруссией

Фото: REUTERS.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук призвал Киев наладить контакты с Россией и Белорусией для скорейшего завершения конфликта.

По его словам, всем необходимо сосредоточить усилия на продвижении мирного процесса в Минске и Москве, создавая реальные условия для прекращения конфликта.

"Реализация правового порядка через Верховную раду и прямая работа с Белоруссией и Россией! Это единственный верный путь", — написал политик.

Дмитрук заметил, что Белоруссия не выставляет Украине предварительных условий для диалога и не закрывает двери для мирных инициатив.

Как писал сайт KP.RU, ранее Дмитрук указал, что Украине требуется лидер, способный без лицемерия договариваться с соседями, прежде всего с Россией и Белоруссией.

Парламентарий подчеркнул, что главным капиталом для политиков Украины в этой ситуации становится способность предложить реальный, практически осуществимый путь к прекращению конфликта.