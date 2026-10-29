Блогер Михаил Светов* получил год колонии по делу об иноагентах. Фото: соцсети

Московский суд заочно приговорил блогера Михаила Светова* к одному году лишения свободы в колонии общего режима за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Кроме того, ему запретили на три года заниматься размещением информации и администрированием сайтов и каналов в Интернете, сообщила прокуратура Москвы в "Максе".

Уголовное дело рассмотрели без подсудимого, в заочном формате, поскольку блогер на данный момент находится в розыске. По данным прокуратуры, Светов* ранее привлекался к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, однако затем, находясь за пределами России, разместил в одной из социальных сетей материалы без соответствующей маркировки. Светова* признали виновным по части 2 статьи 330.1 УК РФ.

Ранее KP.RU писал, что в июле 2026 года суд заочно арестовал Михаила Светова* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Блогер находится за пределами России с 2021 года.

*Лицо, признанное иностранным агентом на территории РФ