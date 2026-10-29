В Кремле предупредили о последствиях возможных атак в День народного единства

Ушаков пригрозил Киеву последствиями из-за возможных атак ВСУ 4 ноября Фото: REUTERS.

Если киевский режим предпримет масштабные атаки в День народного единства 4 ноября, это может повлиять на настроение Москвы в вопросе возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом автору ИС "Вести" Павлу Зарубину заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы посмотрим, как украинские наши соперники поведут себя в эти дни, это же тоже много значит", - сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что если в ходе народных массовых мероприятий на праздник будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то, наверное, это тоже каким-то образом повлияет на настроение России. Это логично, указал Ушаков.

Как писал сайт KP.RU, 28 октября Юрий Ушаков заявил, что трехсторонние переговоры по урегулированию на Украине с участием представителей Москвы, Киева и Вашингтона пройдут в Абу-Даби после 4 ноября. По его словам, дата также будет зависеть от ситуации на поле боя.