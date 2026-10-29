10 человек погибли от взрыва баллона в машине скорой помощи в Пакистане

В Пакистане по меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва кислородного баллона в машине скорой помощи. Об этом сообщает ABC News.
«Погибли по меньшей мере 10 человек, включая одного пациента этого учреждения. Взрыв произошел ночью в районе Тхарпаркар провинции Синд», - говорится в материале.
Инцидент произошел 29 октября на юге Пакистана. Как уточнили в районной полиции, среди пострадавших взрыва были как сотрудники медучреждения, так и пациенты и их родственники. После взрыва припаркованная у больницы машина скорой помощи загорелась. Другие детали и обстоятельства инцидента уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что на Филиппинах во время учебного полета столкнулись два военных самолета SF-260. В результате авиакатастрофы оба воздушных судна рухнули на территорию авиабазы, погибли четыре пилота.