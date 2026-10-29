ЦБ предлагает ввести ответственность за действия, ведущие к потерям инвесторов Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В России предложили ввести дополнительную ответственность для директоров и руководителей компаний за неправомерные действия, приводящие к потере денег инвесторами. С соответствующим заявлением выступил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин на форуме Московской биржи по корпоративному управлению.

По словам представителя регулятора, соответствующие полномочия можно предоставить Центробанку либо новому ведомству. При этом дополнительные меры должны касаться именно нарушений со стороны руководства компаний, а не обычных финансовых рисков.

«В контексте полномочий Центрального банка, возможно, а может быть, и нового ведомства, я говорил о том, что следует, наверное, подумать об установлении дополнительной ответственности директоров и менеджмента за неправомерные действия, которые приводят в том числе к потере средств инвесторов», — подчеркнул Чистюхин.

Первый зампред ЦБ добавил, что инвестиции сами по себе являются рискованной деятельностью. Однако все участники финансового рынка должны действовать добросовестно. В случае халатности или намеренных нарушений виновные обязаны нести ответственность.

Ранее Банк России объявил о намерении усилить контроль за финансовыми блогерами и каналами в мессенджерах, влияющими на решения инвесторов. Регулятор планирует отслеживать качество информации, на основе которой граждане выбирают способы вложения денег. Соответствующие меры включены в проект развития финансового рынка на 2027–2029 годы. Одной из главных задач ЦБ назвал укрепление доверия к финансовой системе и защиту прав инвесторов.