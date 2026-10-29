Эксперт Тихий назвал Сафонова главным игроком в истории «Краснодара»

Матвей Сафонов Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Матвей Сафонов может считаться главным игроком в истории «Краснодара». Такое мнение в программе «Диалоги» на радио «КП»-Кубань» высказал бывший пресс-атташе клуба Антон Тихий.

Эксперт отметил, что Сафонов является воспитанником академии клуба, выступает за французский «ПСЖ» и входит в число лучших вратарей мира. В голосовании France Football за лучшего голкипера сезона-2025/26 россиянин занял четвертое место.

Ключевыми игроками чемпионского «Краснодара» Тихий также назвал Эдуарда Сперцяна, Джона Кордобу и Станислава Агкацева.

По мнению журналиста, медийная активность Сафонова связана с развитием личного бренда. Он также объяснил успех вратарской школы «Краснодара» индивидуальной работой с голкиперами.