Глава Рособрнадзора обратился к родителям и учителям: Названа главная ошибка в учебе детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Российским школьникам необходимо получать базовые знания по всем предметам, а не сосредотачиваться исключительно на подготовке к ЕГЭ. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев во время рабочей поездки в Мурманск.

По словам руководителя ведомства, некоторые семьи допускают серьезную ошибку, когда в старших классах начинают уделять внимание только тем дисциплинам, которые понадобятся ребенку для сдачи экзаменов и поступления в вуз.

«Мы всегда говорим о том, что есть некоторые минусы экзаменов. Они связаны с тем, что некоторые семьи, в первую очередь, - школы это редко делают, - ориентируют ребенка в последних классах только на несколько предметов, а это большая ошибка», — подчеркнул Музаев.

Глава Рособрнадзора объяснил, что изучение всех школьных дисциплин помогает сформировать мировоззрение ребенка и воспитать всесторонне развитую личность.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил обеспечить школьников бесплатной подготовкой к ЕГЭ и ОГЭ. По словам парламентария, родители нередко вынуждены тратить большие суммы на репетиторов, поскольку сомневаются в достаточности школьных занятий. При этом далеко не каждая семья может позволить себе дополнительные расходы. Миронов подчеркнул, что государство должно гарантировать всем выпускникам равные возможности подготовки к экзаменам.