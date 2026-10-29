Ямпольская: «В России появится свой цвет года, хватит нам пользоваться чужими»

Советник президента РФ Елена Ямпольская предложила выбирать в России свой цвет года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В России появится свой цвет года, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская. Его выбором займется Совет по разработке и продвижению нового российского стиля в общественном пространстве при Национальном центре «Россия».

С 2000 года институт Pantone - исследовательское подразделение американской компании Pantone LLC - выбирает цвет года для всего мира. На 2026 год главным цветом объявлен белый – оттенок «Cloud Dancer».

По мнению Ямпольской, Россия должна идти своим путем, не оглядываясь на Запад.

«Хватит нам пользоваться чужими цветами - мы сами с усами, сами с цветами. В этом смысле в России очень богатое наследие и очень много талантливых дизайнеров и художников. Я думаю, что будет очень хорошо, если мы будем объявлять свой или свои цвета года», - подчеркнула советник главы государства.

Ямпольская напомнила, что 15 декабря правительство России рассмотрит вопросы, связанные с разработкой методологии определения понятия общероссийской идентичности в архитектуре и целесообразности использования этого понятия в ходе выработки критериев. На основании этих критериев будут отбираться объекты, участвующие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Совет по разработке и продвижению нового российского стиля при НЦ «Россия» уже реализовал несколько проектов, связанных с национальной идентичностью. Один из них – концепция детских площадок, оформленных в образах традиционных народных промыслов. Инициативу поддержал президент Владимир Путин. Такие игровые площадки станут не только местом для игр, но и территорией смыслов, понятных каждому юному россиянину.

Первая детская площадка нового типа открылась в Екатеринбурге. Там в Преображенском парке создали новое игровое пространство, оформленное в стиле дымковской игрушки. В дальнейшем «Дымковская игрушка» и другие проекты, вдохновленные народными мотивами, будут появляться в городах и поселках по всей стране.

Кроме того, по инициативе Совета художники создают арт-объекты на основе кириллицы, которые украшают здания и общественные пространства.

Ранее Экспертный совет по архитектуре и градостроительству при НЦ «Россия» выступил с инициативой создания национального каталога характерных образов и орнаментов, в котором будут отображены архитектурные особенности населенных пунктов из разных регионов. По мнению экспертов, такой каталог станет своего рода «шпаргалкой» для застройщиков при разработке проектной документации будущих зданий.