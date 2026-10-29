Пухов: В Энергодаре в результате атаки дрона ВСУ погиб мужчина на самокате Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре украинские боевики при помощи беспилотника атаковали мужчину на самокате, он погиб на месте. Об этом сообщил мэр Максим Пухов.

"БПЛА ВФУ ударил по мужчине 1985 г. р., передвигавшемуся на электросамокате. В результате атаки он погиб на месте", - написал он.

Градоначальник подчеркнул, что когда в сводке появляется такая строчка — это чья-то жизнь, оборванная безжалостно и цинично. Пухов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Как писал сайт KP.RU, 26 октября Пухов сообщил, что Энергодар пережил ночь и утро под серией ударов украинских дронов. Боевики ВСУ атаковали детскую художественную школу, магазин, дворы многоквартирных домов и машины. Обошлось без раненых, но разрушения имеются.

В свою очередь глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова указала, что украинские боевики совершают "энергоцид" в Запорожской области.