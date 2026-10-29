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НовостиПроисшествия29 октября 2026 14:12

Спасатели извлекли тело женщины из-под завалов атакованного ВСУ дома в Луганске

Тело женщины было найдено под завалами жилого дома, разрушенного в результате атаки киевского режима на ЛНР
Мария МАМАЕВА
B городе были повреждены жилые дома, здания почтового отделения и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура

B городе были повреждены жилые дома, здания почтового отделения и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура

Фото: REUTERS.

В Луганске спасатели извлекли тело погибшей женщины из-под завалов жилого дома, разрушенного в результате атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

«Спасатели МЧС России выявили разрушенный жилой дом. К несчастью, при разборе завалов обнаружили погибшую женщину», - написал он в мессенджере MAX.

Пасечник выразил глубочайшие соболезнования семье и близким погибшей жительницы ЛНР. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Как заявил глава региона, сотрудники местного СУ Следственного комитета фиксируют преступления киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал, что центр Луганска попал под массированный удар беспилотников ВСУ. Как заявил глава ЛНР Леонид Пасечник, в городе были повреждены жилые дома, здания почтового отделения и госархива, автомобильная стоянка и гражданская инфраструктура.