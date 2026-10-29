В Челябинской области второй раз за день объявили режим беспилотной опасности Фото: Елена Майорова / Global Look Press

В Челябинской области вечером в четверг снова объявили режим беспилотной опасности. О введении сообщила пресс-служба правительства региона. Отсчет пошел с 18:21 по местному времени.

ГУ МЧС России по региону в своем пресс-центре уточнило, что делать в такой ситуации: сидеть дома, к окнам не подходить, а при возможности спуститься в укрытие.

Примечательно, что это уже второй раз за день. Утром режим беспилотной опасности вводили с 09:05 местного времени, но спустя несколько часов отменили.

Также 29 октября похожие режимы объявляли и в Ульяновской области. Сначала в 03:00 ввели «беспилотную опасность» и предупредили людей о возможных перебоях с мобильным интернетом. А в 05:28 добавилась «ракетная опасность» — жителей попросили быть внимательнее и принять меры безопасности. Позже оба режима сняли.