Госдума приняла в первом чтении проект бюджета ФОМС в России на 2027-2029 годы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Госдума одобрила проект бюджета ФОМС на 2027-2029 годы с дефицитом. Доходы составят: 2027 - 5,038 трлн руб., 2028 - 5,398 трлн руб., 2029 - 5,658 трлн руб. Расходы: 2027 - 5,206 трлн руб., 2028 - 5,474 трлн руб., 2029 - 5,785 трлн руб. Дефициты: 2027 - 168 млрд руб., 2028 - 75,3 млрд руб., 2029 - 126,6 млрд руб.

"Проект бюджета фонда на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов сбалансирован переходящими остатками средств", - сказано в пояснительной записке.

Остаток средств фонда сократится с 370,1 млрд рублей в начале 2027 года до 158,7 млн рублей к концу 2029 года. Основной доход формируется за счет страховых взносов на ОМС: в 2027 году они составят 4,578 трлн рублей (90,9% поступлений), из них взносы от работающего населения - 3,265 трлн рублей (рост на 11,4%), а от неработающих граждан - 1,314 трлн рублей (рост на 5%). Трансферты из федерального бюджета снизятся с 481,4 млрд рублей в 2026 году до 372,6 млрд рублей в 2027 году.

Пересмотр тарифов для малого и среднего бизнеса принесет дополнительные средства: 103,1 млрд рублей в 2027 году, 110,4 млрд рублей в 2028 году и 118,2 млрд рублей в 2029 году. С 2026 года пониженные тарифы (15% вместо 30%) будут применяться только к приоритетным отраслям (54 вида деятельности).

Поступления от налогов на профессиональный доход, совокупный доход и задолженности по отмененным налогам составят: 82,5 млрд рублей в 2027 году, 100,5 млрд рублей в 2028 году и 15,6 млрд рублей в 2029 году. Основная часть доходов будет от налога на профессиональный доход: в 2027 и 2028 годах объем увеличится на 32 и 18 млрд рублей соответственно. Эксперимент по налогу на профессиональный доход завершится 31 декабря 2028 года, и доходы на 2029 год будут определены после его итогов.

Ранее KP.RU сообщил, что проект бюджета на 2026-2028 годы включает: выполнение соцобязательств, финансирование обороны, поддержку семей участников СВО, достижение наццелей до 2030 года.