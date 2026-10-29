Китайские ученые связали высокий уровень фосфора с болезнью печени

Жировая болезнь печени чаще встречалась у мужчин с повышенным уровнем фосфора. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

Китайские исследователи изучили связь между уровнем фосфора в крови и состоянием печени у мужчин с подагрой. Результаты научной работы опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition. Об этом пишет «Царьград».

Ученые проанализировали данные 978 мужчин, которые проходили лечение в стационаре из-за подагры. Специалисты измерили содержание фосфора в крови пациентов и проверили, есть ли у них метаболически ассоциированная жировая болезнь печени – состояние, при котором в органе накапливается избыточный жир.

Выяснилось, что жировая болезнь печени чаще встречалась у мужчин с повышенным уровнем фосфора. У пациентов с самыми высокими показателями вероятность обнаружить заболевание была в 2,29 раза выше, чем у участников с низким уровнем этого элемента. Такая связь сохранялась и после учета других факторов.

Исследователи предполагают, что анализ на фосфор может стать дополнительным способом оценки состояния печени у мужчин с подагрой. При этом ученые подчеркивают: работа выявила связь между показателями, но не доказывает, что избыток фосфора напрямую вызывает заболевание.

Ранее специалисты предупреждали, что фиброз печени может долго развиваться незаметно, не вызывая выраженных симптомов, однако на поздних стадиях способен привести к серьезным осложнениям.