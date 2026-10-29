В Госдуме высказались об установлении тарифов на услуги ЖКХ

Володин отметил, что Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Госдума не устанавливает тарифы на услуги ЖКХ для населения. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в ходе рассмотрения в первом чтении проекта федерального бюджета на 2027 год и на плановый период 2028 и 2029 годов.

Володин поблагодарил выступавшего главу комитета ГД по экономической политике Максима Топилина за то, что тот уделил отдельное внимание вопросам тарифообразования.

"Потому что сложилось такое мнение, что тарифы устанавливает Государственная дума. Это не так", - отметил спикер.

По его словам, депутаты принимают федеральный бюджет, где представлены прогнозы социально-экономического развития страны. Правительство РФ устанавливает обоснованный рост тарифов в 11% на 2027 год, на 2028-й - 8,6%, на 2029 год - 7,6%. Это должно быть ориентиром для регионов, подчеркнул Володин.

Как писал сайт KP.RU, ФАС проконтролирует изменение платы граждан страны за коммунальные услуги, которое начнет действовать с 1 июля 2027 года. Президент РФ Владимир Путин заявил, что все тарифы ЖКХ должны быть экономически обоснованными и соотноситься с доходами населения.